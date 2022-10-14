У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що готові відправитись у тимчасово окуповану Оленівку Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба МКЧХ.

У комітеті зазначили, що “працюють з лютого, аби отримати доступ до перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими й інформувати сім’ї про стан їхніх близьких”, при цьому додавши, що “ми не можемо силою потрапити в місце утримання під вартою, куди нас не впустили”.

Також в МКЧХ нагадали, що всі держави взяли на себе зобов’язання поважати Женевські конвенції. У такий спосіб, надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним обов’язком.

В організації впевнені, що “це також допомагає зберегти гуманність у міжнародному збройному конфлікті, який завдав незмірних втрат незліченній кількості сімей”.

ДОВІДКА: 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.