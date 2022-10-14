Про це повідомила пресслужба МКЧХ.
У комітеті зазначили, що “працюють з лютого, аби отримати доступ до перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими й інформувати сім’ї про стан їхніх близьких”, при цьому додавши, що “ми не можемо силою потрапити в місце утримання під вартою, куди нас не впустили”.
Також в МКЧХ нагадали, що всі держави взяли на себе зобов’язання поважати Женевські конвенції. У такий спосіб, надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним обов’язком.
В організації впевнені, що “це також допомагає зберегти гуманність у міжнародному збройному конфлікті, який завдав незмірних втрат незліченній кількості сімей”.
ДОВІДКА: 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.