Про це повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко у коментарі “Суспільному”.

За його словами, Червоному Хресту відомо про цю ситуацію і представники попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребують їхньої допомоги.

Власенко наголосив, якщо представники організації отримають доступ в обстріляну колонію, то до їхнього повернення звідти у Червоному Хресті нічого розповідати про це не буде: “Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей”, — зазначив він.

Власенко додав, цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.

Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини: “Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини й у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати, На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити”, — сказав представник МКЧХ.