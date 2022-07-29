Про це повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко у коментарі “Суспільному”.
За його словами, Червоному Хресту відомо про цю ситуацію і представники попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребують їхньої допомоги.
Власенко наголосив, якщо представники організації отримають доступ в обстріляну колонію, то до їхнього повернення звідти у Червоному Хресті нічого розповідати про це не буде: “Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей”, — зазначив він.
Власенко додав, цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.
Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини: “Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини й у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати, На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити”, — сказав представник МКЧХ.
- Нагадаємо, що представники українських оборонних установ опублікували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, вимагаючи, щоб міжнародні організації відреагували на цей терористичний акт.
- Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Раніше бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.