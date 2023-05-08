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У Червоному Хресті заявили, що росіяни знищили склади із гуманітарною допомогою на Одещині

У Червоному Хресті заявили, що внаслідок нічної ракетної атаки росіян знищено склади із гуманітарною допомогою в Одеській області.

Понеділок, 8 травня 2023, 14:01
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Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста.

Зокрема знищено складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів.

“Пожежою повністю знищено гуманітарну допомогу, яка знаходилась на складі”, – йдеться у повідомленні.

Нині надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України зупинено. Щодо термінів їх відновлення додатково не повідомлялося.

Фото: пресслужба Червоного Хреста

Зазначимо, що внаслідок обстрілу вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків.

Також загинула одна особа. Зранку глава Одеської РВА Юрій Крук звітував про трьох постраждалих, але пізніше Одеська обласна прокуратура заявляла про двох потерпілих. Їм надано оперативну медичну допомогу, проте шпиталізації вони не потребували.

Фото: пресслужба Червоного Хреста

У Червоному Хресті також додали, що 7 травня у Миколаєві внаслідок агресивних дій росіян пошкоджено мобільний шпиталь. Через обстріл частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання. Зараз триває ліквідація наслідків обстрілу, після чого шпиталь запрацює у звичному режимі, але вже в іншому місці.

Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

Фото: пресслужба Червоного Хреста

“Населення, гуманітарні організації, лікарні – не є мішенню! Напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як воєнний злочин!” – наголосили у пресслужбі.

Фото: пресслужба Червоного Хреста

Фото: пресслужба Червоного Хреста

Фото: пресслужба Червоного Хреста

Фото: пресслужба Червоного Хреста

Теги: гуманітарна допомога, Одеська област, пожежа, ракетна атака, російсько-українська війна, смерть, Червоний Хрест

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