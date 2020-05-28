Covid-19 Україна

оновлено 28.05.2020 о 15:02

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У Чилі 111-річна жінка перемогла коронавірус

У Чилі 111-річна жінка перемогла коронавірус COVID-19.

Четвер, 28 травня 2020, 15:58

Хуанита Суньига

Фото: ВВС

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Хуаніта Суніга отримала позитивний результат на COVID-19 після спалаху в будинку для літніх людей, де вона проживає.

Незважаючи на те, що вона страждала від респіраторних захворювань ще до пандемії, вірус не зазнав серйозного впливу.

“У неї не було ніяких симптомів і було дуже мало нападів лихоманки, що дуже добре”, – зазначила директор будинку престарілих Марія Пас Сордо.

Вона додала, що їм довелося перевезти Хуаніту, в іншу частину будинку, щоб ізолювати її від інших жителів.

“Вивести її з місця існування було найважчим”, – сказала Сордо.

Хуаніту перевели в ізолятор, де за нею доглядали співробітники Національної служби уряду у справах людей похилого віку. Вона перебувала там протягом 28 днів.

У Чилі на даний момент зареєстровано більше 82 000 підтверджених випадків коронавірусу, і понад 800 осіб померли.

  • Раніше повідомлялось, що у Південній Кореї 97-річна жінка, заражена коронавірусом COVID-19, повністю одужала.
  • В американському штаті Нью-Джерсі 108-річна Сільвія Голдшолл, яка пережила іспанський грип в 1918 році, перемогла коронавірус.
Теги: Коронавірус, Чилі

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