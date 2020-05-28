У Чилі 111-річна жінка перемогла коронавірус

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Хуаніта Суніга отримала позитивний результат на COVID-19 після спалаху в будинку для літніх людей, де вона проживає.

Незважаючи на те, що вона страждала від респіраторних захворювань ще до пандемії, вірус не зазнав серйозного впливу.

“У неї не було ніяких симптомів і було дуже мало нападів лихоманки, що дуже добре”, – зазначила директор будинку престарілих Марія Пас Сордо.

Вона додала, що їм довелося перевезти Хуаніту, в іншу частину будинку, щоб ізолювати її від інших жителів.

“Вивести її з місця існування було найважчим”, – сказала Сордо.

Хуаніту перевели в ізолятор, де за нею доглядали співробітники Національної служби уряду у справах людей похилого віку. Вона перебувала там протягом 28 днів.

У Чилі на даний момент зареєстровано більше 82 000 підтверджених випадків коронавірусу, і понад 800 осіб померли.