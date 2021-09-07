Чилійський регулятор у сфері охорони здоров'я схвалив використання COVID-вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac для щеплення дітей від шести років, що дозволило охопити більше людей у межах кампанії швидкої вакцинації.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Це чудова новина для дітей шкільного віку, а також дітей, які не були включені до попередніх планів вакцинації”,- заявив у цьому зв’язку міністр охорони здоров’я Чилі Енріке Паріс.

Чилі раніше схвалила застосування вакцини Pfizer Inc/BioNTech для дітей старше 12 років.

Проте, CoronaVac компанії Sinovac сформував основу кампанії вакцинації країниі, в результаті якої наразі було повністю вакциновано більше 13 мільйонів з 19 мільйонів жителів країни.

CoronaVac також має дозвіл на застосування в екстрених випадках у дітей в Індонезії та Китаї.

В останні тижні в Чилі відбулося помітне зниження числа інфекцій, в понеділок було зареєстровано всього 435 нових випадків. А загалом від початку епідемії в країні було зареєстровано 1,6 мільйона підтверджених випадків COVID-19 і 37 108 смертей.