Вчені виявили в самій посушливій в світі пустелі Атакама (Чилі) останки раніше невідомого виду динозаврів.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Група під керівництвом чилійського геолога Карлоса Аревало розкопала останки Arackar licanantay, що на мові кунса означає “кістки Атакама”, в 75 км на південь від пустельного міста Копьяпо.

У так званого титанозавра була маленька голова, довгі шия і хвіст, а також незвично плоска спина в порівнянні з іншими йому подібними.

Недавні палеонтологічні дослідження показують, що Араккар жив серед квітучих рослин, папоротей і пальм в крейдяний період 66-80 мільйонів років тому.

Він також був менший за розміром в порівнянні з деякими іншими титанозаврами. Вчені стверджують, що аргентинозавр, виявлений на східній стороні Анд в сусідній Аргентині, був більш ніж в чотири рази довший.

Останки цього динозавра будуть виставлені в Чилійському музеї природної історії, хоча в даний час він закритий через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Зазначається, що титанозаври на західній стороні Анд в Південній Америці зустрічається рідко, хоча кілька видів були виявлені в Аргентині і Бразилії, далі на схід.