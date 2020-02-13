У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що у членів екіпажу судна, яке прибуло з Китаю в Одесу, скарг на стан здоров'я немає.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

Уточнюється, що в Одесу з Китаю прибув контейнеровоз CMA CGM URAL. З китайського порту Шеко він вийшов 16 січня 2020 року.

“З огляду на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання коронавірусом 2019n-CoV і 27-денний термін (від’їзд судна з порту Китаю – прибуття в порт Одеси) і термін перевірки членів екіпажу судна в попередніх портах, епідемічна ситуація на судні благополучна”, – сказано в повідомленні.

В той же час в міністерстві стверджують, що вжили відповідних заходів і спостерігають за станом здоров’я екіпажу.

Всі члени команди змушені будуть пройти температурний скринінг і при підозрі на коронавірус будуть доставлені в медичні установи для лабораторних тестів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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