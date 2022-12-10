У Чорнобаївці Херсонської області правоохоронці виявили велику кількість мертвих курей, які померли внаслідок окупації птахофабрики.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу російськими армійцями селища міського типу Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик.

Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, внаслідок чого загинула переважна більшість курей.

У відомстві зазначили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів.

З огляду на те, що внаслідок дій російських загарбників могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії. Під час огляду на території птахофабрики виявлено місце заховання загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв.

Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках. Під час огляду відібрано зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє природне середовище.