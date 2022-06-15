Про це повідомляє “Суспільне” у Telegram.
Місцеві мешканці інформували мовника про вибух у селищі. За їх словами, зранку в районі місцевого ринку стався вибух.
Наразі невідомо точну кількість постраждалих, проте є загиблі та травмовані. Дані встановлюються.
“У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше у деяких районах тимчасово окупованої Херсонської області вдалося відновити мобільний зв’язок та інтернет. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.
- Також росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Водночас американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.