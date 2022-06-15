Про це повідомляє “Суспільне” у Telegram.

Місцеві мешканці інформували мовника про вибух у селищі. За їх словами, зранку в районі місцевого ринку стався вибух.

Наразі невідомо точну кількість постраждалих, проте є загиблі та травмовані. Дані встановлюються.

“У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі”, — йдеться в повідомленні.