У селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух. Внаслідок чого постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомляє “Суспільне” у Telegram.

Місцеві мешканці інформували мовника про вибух у селищі. За їх словами, зранку в районі місцевого ринку стався вибух.

Наразі невідомо точну кількість постраждалих, проте є загиблі та травмовані. Дані встановлюються.