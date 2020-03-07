У Чорнобилі планують до початку сезону відкрити кілька нових екскурсійних маршрутів, в тому числі і повітряні подорожі зоною відчуження.

Про це повідомили в Державному підприємстві “Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження”.

”Зазвичай взимку туристів приїздить менше, але цьогоріч дуже комфортні погодні умови, тому ми не відчули суттєвого спаду. Окрім того, постійний розвиток інфраструктури сприяє швидкому та комфортному перебуванню у зоні відчуження. Враховуючи тренд, який спостерігається у лютому, вважаємо, що в 2020 році буде туристичний бум до Чорнобиля. Щоб задовольнити попит відвідувачів, ми підготували на початок сезону декілька нових маршрутів, зокрема відкриємо й повітряні подорожі зоною відчуження”, – розповів помічник директора ДП ”ЦОТІЗ” Кирило Гарник.

За його словами, від початку 2020 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали понад 10 тисяч осіб (у січні – 4470, у лютому – 6210). Порівняно з початком минулого року – це вдвічі більше. А з 2017 року кількість людей, які побували в Чорнобилі, збільшилася в 5 разів.