Про це повідомляє Держатомрегулювання.
У зоні відчуження не працює автоматизована система контролю радіаційного стану. Відсутність даних про поточний стан забруднення довкілля унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації.
Також у Чорнобильській зоні вирують лісові пожежі. Тому рятувальні служби зайняті гасінням замість того, щоб виконувати свої функції. Додамо, що в такий холодний період року пожежі є нетиповими для зони відчуження.
Наразі існують ризики, що у весняно-літній період загоряння досягнуть максимально можливих меж. Внаслідок чого може статися повне вигорання радіоактивно забруднених лісів, якщо українські служби не зможуть проводити протипожежні заходи. Відповідно, це може значно погіршити радіаційний стан в Україні та у всій Європі.
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