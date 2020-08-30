У Чорногорії проходять парламентські вибори і місцеві вибори в п'яти муніципалітетах.

Про це повідомляє видання RTCG.

На 1217 виборчих дільницях з 7 ранку до 8 вечора повинні проголосувати 540 026 виборців. Громадяни будуть робити вибір з 11 виборчих списків, які представили 6 коаліцій і 5 партій.

Це вже одинадцяті вибори з моменту введення багатопартійної системи в Чорногорії і п’яті з моменту відновлення незалежності.

Відзначається, що в п’яти муніципалітетах – Будві, Которе, Тіват, Андрієвиця і Гусін – відбудуться місцеві вибори.

Через пандемії COVID -19 громадяни повинні бути в масках і зі своїми ручками, а також дотримуватися соціальної дистанції.

При цьому виборці, які знаходяться в карантині, зможуть проголосувати за місцем ізоляції, а госпіталізовані – в медустановах.