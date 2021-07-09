У Чорногорії оштрафували трьох українок за те, що ті влаштували оголену фотосесію на автомобільній трасі.

Про це повідомляє чорногорське видання Vijesti.

Повідомляється, що у місті Будва суд оштрафував трьох громадянок України за порушення “Закону про суспільний лад” на 450 євро кожну.

Видання пише, що дві 21-річні українки й одна віком 19 років зняли одяг і оголеними позували на автодорозі для фотографа й відеоопертора.

Незабаром їх затримала поліція Котора.

Суд визнав їхню провину. У рішенні сказано, що дівчата вели себе “безсоромно в громадському місці на частині регіональної траси Котор-Троїця”.

Українки повинні перевести гроші на банківський рахунок в бюджет Чорногорії. Відзначається, що вони можуть оплатити дві третини накладеного штрафу, якщо вони і дирекція поліції відмовляться від права на апеляцію. Тоді вважається, що штраф сплачено повністю.

Консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов підтвердив, що трьох українок оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію. Він чекає ноту від МЗС країни з відео- і фотодоказами інциденту.