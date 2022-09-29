Влада Чорногорії розпочала розслідування щодо громадян Російської Федерації, котрих підозрюють у шпигунстві, серед них - шість російських дипломатів.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що у шпигунстві підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Проте всіх їх вже затримано.

За словами речника Спеціальної державної прокуратури Чорногорії (SDT) Вукаса Радоніча, співробітники поліції провели обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства.

“За рішенням суду, поліція проводить обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв’язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування та шпигунства”, – заявив Вукас Радонич.

Також він додав, що після завершення обшуків буде визначено, кому пред’являть звинувачення, і хто буде заарештований.

Нагадаємо, що у серпні уряд Чорногорії став об’єктом масштабної кібератаки, в якій він звинувачує РФ. Країна ще ніколи не стикалася з хакерським нападом такої потужності, заявив міністр державного управління Марас Дукай.

За його словами, заражено комп’ютерні системи кількох держструктур, зокрема міністерства фінансів. Завдяки оперативним контрзаходам, ІТ-інфраструктуру не пошкоджено безповоротно, пояснив Дукай.

Міністр оборони Чорногорії Рашко Коневич звинуватив РФ у нападах 26 та 27 серпня. За оцінками міністра, йдеться про “явно детально опрацьовані атаки”, на які не здатні окремі хакери.

Варто зазначити, що через підтримку Чорногорією санкцій ЄС проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україні, Кремль у березні додав цю державу до списку “недружніх країн”.

Низка місцевих ЗМІ, посилаючись на “неофіційний брифінг” Агентства національної безпеки Чорногорії, передали, що за атакою стояли “кілька російських служб”. Внаслідок дій хакерів ризик було створено для всієї інфраструктури держави, зокрема систем електро- та водопостачання. Контроль за електростанціями перевели у ручний режим.