Про це повідомляє чорногорське агентство Kodex.me.

Згідно з правилами змагань, учасники одночасно повинні лягти на покривала і лежати, не встаючи, якомога довше.

Їм дозволяють спати, читати, їсти та пити. Заборонено лише вставати. Підійматися можна лише у туалет один раз о восьмій годині.

Зазначається, що переможець отримає 300 євро й титул ледаря року.

Нагадаємо, що змагання з ліні стали традиційними у Чорногорії. Зокрема, у 2018 році в учасники змагань з ліні встановили рекорд.

Тоді Мілош Радулович, Анджела Дендіч, Мілка Додеровіч і Тивата Діяна Лабович через 49 годин лежання вирішили поділити між собою титул ледаря року. Вони боролися за 400 євро.