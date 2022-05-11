Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни. Останні підтримують наземні війська ворога, які діють на Приморському напрямку. Окупанти продовжують завдавати удари високоточною зброєю по об’єктах центральній частині України.
Загарбники здійснюють авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування. Для цього вони застосовують літаки дальньої авіації. Окупанти націлені на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мереж тощо. Останнім часом особливо постраждала залізнична інфраструктура.
- Нагадаємо, оперуповноважений Національної поліції у Харківській області через месенджер “зливав” інформацію російським окупантам.
- На Харківському напрямку триває контрнаступ Збройних сил України. Українські воїни наблизилися до кордону з Росією в межах 10 кілометрів.