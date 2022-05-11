У Чорноморській зоні досі існує загроза десантної операції. Ворог не припиняє завдавати авіаційних та ракетних ударів.

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни. Останні підтримують наземні війська ворога, які діють на Приморському напрямку. Окупанти продовжують завдавати удари високоточною зброєю по об’єктах центральній частині України.

Загарбники здійснюють авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування. Для цього вони застосовують літаки дальньої авіації. Окупанти націлені на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мереж тощо. Останнім часом особливо постраждала залізнична інфраструктура.