Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні – до п’яти ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 6 суден, одне з яних рухалось у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.
Водночас, – додала вона, – окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.
- У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірність не можна.
- У ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.
- У ніч з 7 на 8 травня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього поранено три особи, а одна вважається безвісти зниклою.