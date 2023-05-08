Станом на 8 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед яких – чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні – до п’яти ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 6 суден, одне з яних рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська застосовують різні тактики обстрілів, намагаючись виснажити та обійти українську систему протиповітряної оборони.

Водночас, – додала вона, – окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.