Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні, а на сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Краудфандингова платформа United24 випустила ролик, де про втрати серед морських тварин розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв. Він працює на території національного природоохоронного парку “Тузлівські лимани”, де зараз дослідження можуть проводити лише на ділянці протяжністю в шість кілометрів. Моніторинг підводного тваринного світу інколи допомагали проводити військові. Це стосувалося місць з обмеженими доступом або замінованих ділянок.

За його словами, російські військові кораблі маневрували у південно-західній частині Чорного моря та близько підходили до берега, інколи на відстань близько 100 метрів, що є навантаженням для морського світу.

Смерті дельфінів сприяють сонари. Раніше на брифінгу він розповідав, що надводні та підводні човни створювали дуже потужні звукові сигнали, які вражали дельфінів. Річ у тім, що всі китоподібні користуються єдиним потужним пристроєм ехолокації та близько 60% енергії вони віддають на неї, а саме на віддачу та сприйняття сигналу.

“Тому, коли працює високочастотний пристрій, він повністю знищує внутрішнє вухо дельфінів та китоподібних. І дельфін втрачає можливість орієнтуватися в просторі. Він стає наче сліпий, він не може нічого знайти, він може натрапити на міни”, — розповідав Іван Русєв.

З початку російського вторгнення було знайдено 2 500 трупів ссавців на узбережжі України, Болгарії та Румунії. Утім, згідно з міжнародними дослідженнями, лише 5% загиблих дельфінів виносить на берег, інші ж йдуть на дно. За словами Івана Русєва, кількість загиблих дельфінів може досягати 50 тисяч, що є близько 20% популяції цих тварин.

До нападу РФ на Україну у середньому тричі на рік виявляли мертвих дельфінів. Натомість лише на території парку з березня по липень знайдено 44 загиблих ссавців.

Російський терор впливає на всю екосистему у цілому. Від екоциду страждають інші тварини, птахи, вода тощо.

“Коли почали падати ракети у східній частині нашого парку, ми були вражені тим, що це дуже велике навантаження на рослинність, воду та птахів. Особливо у той час, коли була вже потужна міграція. Багато птахів вимушені були змінювати свої шляхи міграції”, — додав вчений.

Іван Русєв розповів, що з початком широкомасштабного вторгнення працівники парку стали цінувати життя кожного птаха та стан кожної діляночки.