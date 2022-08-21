У Чорному морі кількість загиблих дельфінів збільшилася до п'яти тисяч. На берег викидає не більше ніж 5% від всіх загиблих тварин.

Про це повідомили в організації “Відкриті клітки“.

За словами біолога та співробітника парку “Тузлівські лимани” Івана Русєва, на дно моря йдуть 95% тварин. Утім загиблих тварин неможливо нині підрахувати. Реальна кількість жертв у екосистемах може бути значно більшою.

“Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів”, – вважає вчений.

Наприкінці червня звітували про трьох тисяч загиблих дельфінів. Зазначалося, що деякі тварини загинули через міни. На їхніх тілах виявляли сліди опіків. Причиною смерті інших є використання надводних та підводних човнів з гідролокаторами, вважав біолог.

У травні 2021 року пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України звітувала про популяцію тварин. У водах Чорного та Азовського морів мешкають три види дельфінів: афаліна, білобочка та морська свиня.

У минулому столітті через промисловий вилов їхня чисельність зменшилася щонайменше вп’ятеро. Тварини охороняються Червоною книгою України та міжнародними конвенціями.

Вчені дослідили 60% загальної площі. Виявлено щонайменше 253 тисячі дельфінів. Серед них:

119 000 звичайних дельфінів, або білобочок;

94 000 морських свиней — найменших за розмірами китоподібних;

42 000 дельфінів-афалін.

Оскільки російські окупанти ставлять під загрозу популяцію тварин — в Україні починають працювати над проєктом створення рятівного центру для дельфінів. Зокрема до центрів будуть надсилати тварин з дельфінаріїв.

Екологи вважають, що нині тварини потребують особливого захисту. Вони масово гинуть через російську агресію, а ще у браконьєрських та рибальських сітках. Біологи сподіваються, що в Одеській області вийде завершити національні природні парки: “Тарутинський степ” та “Придунайська Бессарабія”.