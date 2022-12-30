Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що станом на 30 грудня 2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 8 ракет. Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель.
Також протягом доби, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – йдеться в повідомленні.
- 29 грудня, під час чергового масованого ракетного удару по Україні російське міноборони зробило заяву, що ракети “Калібр” у них “ніколи не закінчаться”. Експерти Інституту вивчення війни пояснили, що стоїть за цими словами.
- Станом на 29 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до шести ворожих кораблів, з яких три – носії крилатих ракет “Калібр”.