Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що станом на 30 грудня 2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 8 ракет. Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель.

Також протягом доби, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – йдеться в повідомленні.