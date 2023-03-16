У Чорному морі українські захисники зафіксували "нетипову" активність росіян. Зокрема, ворог вивів 20 кораблів та багато одиниць допоміжного флоту.

Про це сказала голова об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону 16 березня.

Вона зазначила, що українські військові ретельно спостерігають за корабельним угруповання у Чорному морі та за діями ворога.

Так, зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії — один з них підводний — 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску.

За її словами, у морі також зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.

Усі кораблі розосереджені. Тому, ймовірно, росіяни хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.

Гуменюк зауважила, що окупанти намагаються “максимально покривати театр морських дій в Чорному морі й намагаються приховувати свої дії” від військових України, але ретельне спостереження за ними дає свої результати — оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.