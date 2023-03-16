Про це сказала голова об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону 16 березня.
Вона зазначила, що українські військові ретельно спостерігають за корабельним угруповання у Чорному морі та за діями ворога.
Так, зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії — один з них підводний — 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску.
За її словами, у морі також зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.
Усі кораблі розосереджені. Тому, ймовірно, росіяни хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.
Гуменюк зауважила, що окупанти намагаються “максимально покривати театр морських дій в Чорному морі й намагаються приховувати свої дії” від військових України, але ретельне спостереження за ними дає свої результати — оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.
- Сполучені Штати Америки дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню Росією секретної інформації.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.
- У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито “безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні”.
- Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.