Станом на 22 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Джерело: ВМС ЗСУ

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА “Shahed”. Усі “шахеди” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.