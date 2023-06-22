Джерело: ВМС ЗСУ
Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 27 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 13 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА “Shahed”. Усі “шахеди” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Донеччині тривають оборонні дії. Важкі бої точаться на Лиманському напрямку.
- Глава ПВК “Вагнер”, соратник Путіна, Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ в обмані росіян щодо перебігу наступу України та вказав на прогрес Києва на полі бою.
- Протягом минулої доби на чотирьох напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському – відбулося понад 40 бойових зіткнень з російськими окупантами.