Про це повідомило Управління навігаційної гідрографії та океанографії ВМС Туреччини.
Військово-морські сили Туреччини застерегли про наявність вибухових об’єктів. Міни можуть від’єднатися і стати дрейфувальними, що загрожує також іншим кораблям.
Тому ВМС Туреччини попросило судна, що перебувають у цьому районі, стежити за мінами. Зокрема при їхньому виявленні одразу повідомляти про місцеперебування.
Раніше керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначав, що РФ замінувала ще один напрямок. Окупанти залишили замінованим шлях від Босфору до Одеси, проте звинувативши в цьому Україну. Тоді Андрій Клименко додав, що порахувати міни, які дрейфують, неможливо.
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