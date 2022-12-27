Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр” загальний залп – 16 ракет”, — ідеться у повідомленні.

Ворог продовжує контролювати морські комунікації в Азовському морі. Для цього Росія утримує на бойовому чергуванні один корабель. Також у Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв “Калібрів”. Вони мають загальний залп – 72 ракети.

Протягом доби в російських інтересах прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, 6 суден з яких рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 14 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS). Ворог вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.