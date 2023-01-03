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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів

Станом на 3 січня в Середземному морі чергує дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Вівторок, 3 січня 2023, 17:51
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Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться до шести ворожих кораблів.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель.

У Середземному морі перебуває п’ять носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 30 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

В Україні триває 314-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 2 січня, українські захисники ліквідували вже понад 108 тисяч росіян.

Теги: Азовське море, бойове чергування ворожих кораблів, російські кораблі, Середземне море, Чорне море

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