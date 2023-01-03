На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться до шести ворожих кораблів.
Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель.
У Середземному морі перебуває п’ять носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 30 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
В Україні триває 314-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 2 січня, українські захисники ліквідували вже понад 108 тисяч росіян.
- 31 грудня 2022 року українські захисники уразили живу силу та військову техніку росіян у районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.
- Британські розвідники зазначили, що Збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту району Бахмута, а тому найближчими тижнями росіянам навряд чи вдасться досягти успіху на цьому напрямку.
- У перші дні Нового року – 1 та 2 січня – війська РФ атакували Україну іранськими дронами камікадзе. Загалом протягом двох днів було випущено 84 БПЛА “Shahed-131/136” і всі вони були знищені силами ППО.