Станом на 26 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 російських кораблів, з них 2 носія крилатих ракет "Калібр" - загальний залп до 8 ракет.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

За даними ВМС Збройних сил України, в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, в Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

Як повідомляється, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 9 суден, з них 3 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 34 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошено, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.