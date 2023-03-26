Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
За даними ВМС Збройних сил України, в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, в Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
Як повідомляється, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 9 суден, з них 3 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 34 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Наголошено, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.
- Оголошені Володимиром Путіним виробничі цілі близькі до мінімального рівня, необхідного для компенсації втрат Росії на полі бою. Повідомляється, що Росія втрачає 150 танків на місяць, тому їй доведеться виготовити 1350 танків протягом наступних дев’яти місяців, щоб залишатися на поточному рівні.
- Президент Росії Володимир Путін намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації, заявляючи про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.