Станом на 4 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, зокрема 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 16 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 435-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 192 тисячі російських загарбників, з яких 650 – минулої доби.

Окрім цього, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.