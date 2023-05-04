Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 4 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 16 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 435-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 192 тисячі російських загарбників, з яких 650 – минулої доби.
Окрім цього, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
- Компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотний літальний апарат під назвою Shark Mini, він є зменшеною модифікацією однойменного розвідкомплексу, який уже використовують на фронті.
- У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість – 18 – було знищено силами ППО.
- У ніч на 4 травня росіяни завдали ударів з дронів та артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Там внаслідок обстрілу травмовано 32-річного чоловіка.