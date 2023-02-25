Станом на 25 лютого у Чорному морі перебуває дев'ять ворожих кораблів, один із них - ракетоносій.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, напередодні РФ збільшила угрупування кораблів у Чорному морі до дев’яти. Один з цих кораблів – ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу “Калібр”.

Однак, попередила Гуменюк, це може бути ще не межа і не виключено, що кількість кораблів збільшиться.

“Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації”, – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що на даний час ситуація стабільна, однак сьогодні по всій Україні вже було оголошено повітряну тривогу.