В Чорному морі фіксуємо сім ворожих бойових кораблів, із них один підводний носій КРЗ (до чотирьох КРМБ "Калібр"). Отже, загроза ракетних ударів залишається, хоча дещо зменшена.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У ВМС ЗСУ зазначили, що у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Окрім цього, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.