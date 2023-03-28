Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У ВМС ЗСУ зазначили, що у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 26 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 13 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

Окрім цього, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.