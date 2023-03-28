Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У ВМС ЗСУ зазначили, що у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 26 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 13 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Окрім цього, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.
- У ніч на 28 березня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Спершу у Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили 13 БПЛА, однак згодом уточнили кількість випущених та знищених ворожих безпілотників.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ
- Армія РФ, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.