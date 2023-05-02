У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій — ВМС ЗСУ

Станом на 2 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 13 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 34 судна, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше в оперативному командуванні “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких — відтермінувати контрнаступ ЗСУ.

Під час нещодавніх обстрілів змінилися вид та кількість озброєння, яке використовують окупанти. Зокрема зброї стало менше, однак виготовлена вона нещодавно.