У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій — ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 13 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 34 судна, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше в оперативному командуванні “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких — відтермінувати контрнаступ ЗСУ.
Під час нещодавніх обстрілів змінилися вид та кількість озброєння, яке використовують окупанти. Зокрема зброї стало менше, однак виготовлена вона нещодавно.
- Російські війська, завдаючи ударів по території України, використовують ракети, що виготовлені минулої осені та зими.
- В Україні офіційно продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації терміном на 90 днів.
- Російські військовослужбовці у Брянській та Курській областях отримали форму українських захисників та готують провокацію на північному кордоні України.