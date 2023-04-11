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У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

Станом на 11 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

Вівторок, 11 квітня 2023, 17:49
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі перебуває до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 14 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше в ОК “Південь” зауважили, що рівень загрози на морі не надто високий, водночас закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Ворог навіть при низькій ймовірності атаки залишається підступним і жорстоким. Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, імовірно поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару”, – додали у повідомленні.
Теги: ВМС ЗСУ, Калібри, Ракетоносії, ситуація на морі

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