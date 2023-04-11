У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі перебуває до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 14 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше в ОК “Південь” зауважили, що рівень загрози на морі не надто високий, водночас закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
Ворог навіть при низькій ймовірності атаки залишається підступним і жорстоким. Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, імовірно поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару”, – додали у повідомленні.
- У ніч на 11 квітня російські війська завдали удару по прибережних територіях Нікопольського району Дніпропетровської області.
- 10 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що вже до кінця серпня 2023 року українські війська можуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети. У них зазначається, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для Росії та доручив офіційним особам тримати виробництво та поставки в таємниці, “щоб уникнути проблем із Заходом”.