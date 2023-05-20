Станом на ранок 20 травня російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море три кораблі, з яких один - ракетоносій з загальним залпом до 4-х ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ

Станом на 10:30 росіяни вивели у Чорне море три кораблі, з яких один – носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4-х ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.

Минулої доби в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря – 16 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – мовиться у повідомленні.