Джерело: ВМС ЗСУ
Станом на 10:30 росіяни вивели у Чорне море три кораблі, з яких один – носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4-х ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 4 ракет.
Минулої доби в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 16 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – мовиться у повідомленні.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що враховуючи майже щоденні ракетні обстріли України, Росія, імовірно, швидко витрачає свої запаси високоточних боєзапасів. Потенційно, з такою швидкістю, яка перевищує виробничі можливості.