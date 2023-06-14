Станом на 14 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет "Калібр" загальний залпом до 16 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Тоді як в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна;

до Чорного моря – 6 суден.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.