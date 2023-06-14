Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Тоді як в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 3 судна;
- до Чорного моря – 6 суден.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.
Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українське військо просувається вперед, зміцнюючи позиції у своєму контрнаступі.
- 13 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Український генерал розповів про ситуацію на фронті та повідомив про успіхи ЗСУ.
- Вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок – троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень.
- Цієї ночі, 14 червня, російські загарбники атакували Кіровоградську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.