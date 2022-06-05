У Чорному морі зафіксували п'ять кораблів РФ. На борту вони несуть крилаті ракети, тому ймовірність обстрілів залишається високою.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Протягом ночі ворог не завдавав ударів по Одесі та області. Вибухи, які чули мешканці, пов’язані з ракетними ударами по сусідній Миколаївській області.

У регіоні триває контрдиверсійна робота. Затриманих підозрілих осіб перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп та здійснення агітаційної діяльності.

Зазначимо, що по Одеській області завдали ракетного удару вранці 4 червня. Ворог влучив по теренах сільськогосподарського підприємства, чим спровокував пожежу. Того ж дня збили розвідувально-ударний безпілотник “Форпост”.