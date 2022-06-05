Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Протягом ночі ворог не завдавав ударів по Одесі та області. Вибухи, які чули мешканці, пов’язані з ракетними ударами по сусідній Миколаївській області.

У регіоні триває контрдиверсійна робота. Затриманих підозрілих осіб перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп та здійснення агітаційної діяльності.

Зазначимо, що по Одеській області завдали ракетного удару вранці 4 червня. Ворог влучив по теренах сільськогосподарського підприємства, чим спровокував пожежу. Того ж дня збили розвідувально-ударний безпілотник “Форпост”.