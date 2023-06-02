Джерело: ВМС ЗСУ.
Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них – 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.
Натомість в Азовському морі ракетоносіїв немає, на бойовому чергуванні – лише 1 ворожий корабель.
За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 173 судна, з них 59 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 151 судно, з них 45 рухались з протоки Босфор.
За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Зазначимо, в Україні триває 464-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 208 тисяч російських загарбників.
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Нашими захисниками було знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу “Ланцет” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.
- За добу російські загарбники обстріляли 20 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинуло двоє цивільних мешканців.
- Вночі 2 червня російські загарбники укотре атакували українську столицю. По Києву було випущено десятки повітряних цілей, серед яких ракети та дрони. Понад 30 з них було знищено.
- У ніч на 2 червня російські окупаційні війська здійснили повітряну атаку на Україну дронами та ракетами. Силами ППО було знищено всі ворожі цілі.