Станом на 6 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 19 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, ввечері 5 квітня в ОК “Південь” попередили, що росіяни продовжують маневри в Чорному морі. Попри те, що ворог зменшив кількість своїх кораблів на чергуванні, загроза масованої ракетної атаки залишається високою.

Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.