Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 19 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, ввечері 5 квітня в ОК “Південь” попередили, що росіяни продовжують маневри в Чорному морі. Попри те, що ворог зменшив кількість своїх кораблів на чергуванні, загроза масованої ракетної атаки залишається високою.
Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.
- Протягом середи, 5 квітня, українські захисники відбили понад 60 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Найінтенсивніші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці.
- Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджень зазнало приватне господарство, на якому сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.
- Дивізію підводних човнів, які нестимуть торпеди з ядерними боєголовками “Посейдон”, планують сформувати у складі Тихоокеанського флоту Росії до кінця 2024 року.