Станом на ранок 17 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблі, зокрема два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 16 ракет.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 14 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 19 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ підкреслили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 479-та доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 219 тисяч російських окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.