Джерело: ВМС ЗСУ.
Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.
Натомість в Азовському морі ракетоносіїв немає, на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 29 суден, з них 7 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 465-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 209 тисяч окупантів.
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.
- За добу російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільних мешканців.
- Станом на 3 червня 484 дитини загинуло та понад 998 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби, 2 червня, на лініях фронту відбулось 29 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.