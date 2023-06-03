Станом на 13:30 3 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 9 ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі ракетоносіїв немає, на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 29 суден, з них 7 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 465-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 209 тисяч окупантів.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.