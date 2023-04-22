Станом на 22 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться вісім ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, зокрема 2 носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп яких становить 24 ракети.

За тиждень, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 31 судно, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що російські кораблі шпигують за британськими вітровими електростанціями, розташованими на узбережжі. Ймовірно, Москва може готувати диверсії за умови відкритого конфлікту з Заходом.

У Великій Британії журналісти проаналізували розслідування країн Північної Європи щодо дій РФ у Північному морі. Виявилося, що корабель “Адмірал Володимирський” збирає інформацію про ключові енергетичні об’єкти і в Британії. Офіційно у Росії заявляють, що нібито досліджують морське дно.

У листопаді минулого року корабель з озброєними людьми шпигував за британськими станціями. Також він декілька днів перебував неподалік вітряної електростанції Seagreen на узбережжі Шотландії.

Раніше міністр оборони Бен Воллес наголошував, що потрібно посилити захист підводних кабелів. На його думку, нафтогазова інфраструктура Норвегії була “особливо вразливою”, оскільки є головним постачальником для Європи.

Для цього країна вирішила придбати два спеціальні підводні кораблі спостереження.

У Росії після публікації розслідування прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно відкинув звинувачення.