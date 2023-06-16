Станом 16 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 8 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 137 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 130 суден, з них 37 рухались з протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” 9 суден покинули українські порти на борту яких було майже пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 478-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 218 тисяч російських загарбників.

Окрім цього, авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника.