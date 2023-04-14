Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі перебуває 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет “Калібр” загальний залп яких становить – 36 ракет;
За тиждень, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 144 судна, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 129 суден, з них 25 рухались з протоки Босфор;
У пресслужбі ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Крім того, за даним ВМС ЗСУ, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи 23 судна покинули українські порти на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших харчових продуктів.
- В Україні триває 415-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього періоду часу українські воїни ліквідували понад 181 тисячу окупантів.
- За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.