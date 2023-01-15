Станом на 15 січня в Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, водночас один — підводний. Дані щодо кількості ракет уточнюються.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ та Оперативне командування “Південь“.

Кількість “Калібрів” на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні — наразі близько трьох десятків.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Тоді як в Середземному морі перебуває десять ворожих кораблів, з них також п’ять носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 16 судно, з них 4 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 5 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За даними британської розвідки, Росія вивела близько десяти своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська, що свідчить про розосередження флоту через можливу загрозу.

Вже 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що з огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала.

У розвідці додали, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України й продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:

92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),

52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),

118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),

162 ракети Х-22/32 (44%),

53 Х – ракети 47М2 “Кінжал” (84%),

59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що ракети морського базування “Калібр” ніколи не вичерпаються. Востаннє російські війська застосували ці ракети в Україні 16 грудня, під час дев’ятої серії масованих ударів по українській інфраструктурі. Росіяни їх менше використовують тому, що “Калібри” не є високоточними.

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),

150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),

36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),

20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)

20 ракет Х-47М2 “Кінжал” (47% довоєнного запасу).

Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.