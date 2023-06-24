Станом на ранок 24 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблі, зокрема три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 16 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден.

У ВМС ЗСУ підкреслили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 486-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже майже 224 тисячі загарбників.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.