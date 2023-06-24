Джерело: ВМС ЗСУ.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.
Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 16 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 8 суден.
У ВМС ЗСУ підкреслили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 486-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже майже 224 тисячі загарбників.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.
- Вночі 24 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетну атаку на Україну. Низку ракет було випущено на Київ. Уламки збитих ракет впали на 24-поверхівку. Є загиблі та поранені.
- Уночі 24 червня, під час ракетного обстрілу росіян було збито ракети над Кіровоградською областю. Уламки ракет пошкодили будинки та автомобілі.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.