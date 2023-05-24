Станом на 24 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

В ОК “Південь” додали, що на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат “Адмірал Макаров”. Так, напоготові до восьми “Калібрів”.

У пресслужбі закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона проголошена, залишатися в укриттях.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 36 суден, з них 7 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 55 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.