Про це повідомили Військово-морські сили Збройні сили України у Telegram.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 13 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет “калібр” загальний залп – 24 ракети”, — зазначено у повідомленні.

Російські військові продовжують контролювати морські комунікації в Азовському морі. Ворог утримує на бойовому чергуванні до одного корабля.

У Середземному морі знаходяться дев’ять ворожих кораблів. Серед них п’ять носіїв “Калібрів”, які мають загальний залп – 72 ракети.

Також за минулу добу в російських інтересах прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 33 судна, з них 4 рухались із протоки Босфор. Водночас до Чорного моря – 29 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).