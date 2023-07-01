Джерело: ВМС ЗСУ.
Зокрема, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.
Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 14 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 10 суден, з них 5 рухались у напрямку протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 493-тя доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час українські воїни ліквідували більш як 228 тисяч російських загарбників.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.
- Генерал армії США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж прогнозувалось, але українські війська просуваються впевнено та цілеспрямовано.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за кожен метр звільненої від російських окупантів території українські захисники платять власною кров’ю. І тому його дратують коментарі західних офіційних осіб про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікувалося.