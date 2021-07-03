В акваторії Чорного моря зазнало аварії українське риболовецьке судно "ОД-2592". Воно подало сигнал "SOS", проте кораблі Російської Федерації проігнорували його.

Про це поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України та у пресслужбі Міністерства оборони України.

За даними ДПСУ, сигнал лиха про знеструмлене рибальське судно у Чорному морі з’явилося в радіоефірі о 02:40 годині ночі 3 липня.

“Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха”, – уточнили в ДПСУ.

Після отримання сигналу на допомогу вирушив катер Морської охорони Держприкордонслужби “Балаклава”.

Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування. Капітан судна пояснив, що рибалки вийшли на промисел з Очакова, однак за деякий час сталася технічна несправність, і знеструмлене судно втратило керування.

Вітром їх почало відносити у відкрите море. Відтак, екіпаж подав сигнал лиха.

“Наразі катер Морської охорони Держприкордонслужби “Балаклава” буксирує знеструмлене судно до порту Очаків”, – уточнили в ДПСУ.

Варто зазначити, що російські ЗМІ розповсюдили повідомлення, що начебто “на допомогу” українському судну вирушив ракетний катер Чорноморського флоту РФ “Івановець”, котрий “виконував завдання в акваторії Чорного моря”. Також в росЗМІ стверджувалося, що російська сторона начебто повідомила українській владі про сигнал лиха.

Однак це спростували в Держприкордонслужбі України.

“До речі, жодних російських військових чи прикордонних кораблів, які за повідомленнями деяких інформаційних ресурсів прийшли на допомогу українським рибалкам, екіпаж “Балаклави” не помітив”, – наголосили в ДПСУ.

А в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поінформували, що кораблі Російської Федерації навпаки ігнорували сигнал “SOS” українського риболовецького судна.

“За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну “ОД-2592”, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії. Поширення зазначеної інформації відбувалося у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків. При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер “Ивановец” ЧФ та прикордонний сторожовий корабель “Безупречный” прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу “SOS”, – наголосили в пресслужбі Міноборони України.