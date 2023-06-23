У Чорному морі зафіксовано два підводні ракетоносії російських окупантів.

Повідомляє оперативне командування “Південь”

На цей момент в морі корабельне угруповання ворога складається з шести одиниць, серед яких – два підводних ракетоносії. На їх борту загалом 8 “Калібрів”.

“Імовірність застосування ворогом ракет морського базування під час атаки надзвичайно висока”, – зазначають у командуванні.

Також наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.