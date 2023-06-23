Повідомляє оперативне командування “Південь”
На цей момент в морі корабельне угруповання ворога складається з шести одиниць, серед яких – два підводних ракетоносії. На їх борту загалом 8 “Калібрів”.
“Імовірність застосування ворогом ракет морського базування під час атаки надзвичайно висока”, – зазначають у командуванні.
Також наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів росіян балістичними ракетами у низці областей України.
- Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – рівень небезпеки залишається «дуже високим».