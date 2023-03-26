Про це інформує Оперативне командування “Південь”.
Різких змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічається. Окупанти продовжують оборонні дії та маневри в пошуках укриттів від ураження нашою авіацією і артилерією. Водночас тривають обстріли деокупованих територій правобережжя.
Водночас нашою авіацією завдано три удари по зосередженню сил та засобів противника на лівому березі Дніпра. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано комплекс вогневих завдань. За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано вісім росіян.
В межах забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель.
Окрім цього, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 12 кораблів та суден забезпечення, серед яких два підводних ракетоносії, споряджені до восьми ракет типу “Калібр”.
Загроза ракетних ударів залишається на рівні – високий. Мінна ситуація як на суходолі деокупованих територій, так і в прибережній акваторії Чорного моря також надзвичайно загрозлива.
Бережіть себе і близьких не нехтуйте правилами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не наближайтесь до узбережжя і прибережних вод, не відхиляйтесь від позначених безпечними маршрутів”, – закликали у пресслужбі.
- Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.
- Оголошені Володимиром Путіним виробничі цілі близькі до мінімального рівня, необхідного для компенсації втрат Росії на полі бою. Повідомляється, що Росія втрачає 150 танків на місяць, тому їй доведеться виготовити 1350 танків протягом наступних дев’яти місяців, щоб залишатися на поточному рівні.
- Президент Росії Володимир Путін намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації, заявляючи про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.