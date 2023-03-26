Про це інформує Оперативне командування “Південь”.

Різких змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічається. Окупанти продовжують оборонні дії та маневри в пошуках укриттів від ураження нашою авіацією і артилерією. Водночас тривають обстріли деокупованих територій правобережжя.

Водночас нашою авіацією завдано три удари по зосередженню сил та засобів противника на лівому березі Дніпра. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано комплекс вогневих завдань. За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано вісім росіян.

В межах забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель.

Окрім цього, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 12 кораблів та суден забезпечення, серед яких два підводних ракетоносії, споряджені до восьми ракет типу “Калібр”.

Загроза ракетних ударів залишається на рівні – високий. Мінна ситуація як на суходолі деокупованих територій, так і в прибережній акваторії Чорного моря також надзвичайно загрозлива.

Бережіть себе і близьких не нехтуйте правилами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не наближайтесь до узбережжя і прибережних вод, не відхиляйтесь від позначених безпечними маршрутів”, – закликали у пресслужбі.