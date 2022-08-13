Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається, що в Азовському морі російські загарбники продовжують контролювати морські комунікації та утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів.
Натомість у Середземному морі ворог утримує – 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”.
За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 40 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 30 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
У Військово-морських силах ЗСУ наголосили на тому, що під час того як загарбники вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, вони продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS).
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