Станом на 13 серпня 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два російські носії протикорабельних крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що в Азовському морі російські загарбники продовжують контролювати морські комунікації та утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів.

Натомість у Середземному морі ворог утримує – 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 40 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 30 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У Військово-морських силах ЗСУ наголосили на тому, що під час того як загарбники вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, вони продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS).